Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass : le titre baisse après un point d'activité en ligne Cercle Finance • 30/09/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - Compass, le numéro un mondial de la restauration collective, a publié mercredi des résultats annuels provisoires en ligne avec les attentes, ce qui se traduisait par un repli de plus de 4% de son cours de Bourse. Le groupe britannique a fait état ce matin d'une baisse de 19% de son chiffre d'affaires à taux de change constants sur l'ensemble de son exercice fiscal clos fin septembre. Après une chute de 44% de son activité au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a limité son repli autour de 36% sur le quatrième trimestre, a indiqué le fournisseur de cantines d'entreprises. Ces chiffres sont globalement conformes aux attentes du consensus. 'Le problème, c'est que la perspective d'amélioration des marges reste incertaine, surtout compte tenu des mesures de reconfinement qui se profilent dans les pays occidentaux pendant les mois d'hiver', s'inquiète un analyste. L'action lâchait 4,4% à la Bourse de Londres après ce point d'activité, soit la deuxième plus forte baisse de l'indice londonien FTSE 100.

Valeurs associées COMPASS GROUP LSE -3.81%