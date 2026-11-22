Compass Group CPG.L , le plus grand prestataire de services de restauration au monde, prévoit de transférer sa cotation principale de Londres à New York, a déclaré dimanche une source proche du dossier, une décision qui porterait un nouveau coup au marché boursier britannique.

La société, dont le siège social est situé dans le Surrey, en Angleterre, a l'intention d'entamer un processus de consultation auprès de ses actionnaires concernant le transfert de sa cotation principale à New York, a précisé la source, ajoutant que ce transfert devrait prendre effet en 2028 s'il est approuvé par ces derniers.

Cette information a été révélée pour la première fois par le Financial Times. Compass n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'Amérique du Nord génère la majeure partie du chiffre d'affaires et des bénéfices de l'entreprise, ce qui justifie le transfert proposé, selon cette source, qui a ajouté que l'entreprise devrait faire cette annonce mardi, en même temps que la publication de ses résultats annuels.

Compass compte parmi ses clients Google, Amazon et Microsoft, et fournit également des services de restauration et d’assistance au secteur de la défense, aux salons d’aéroport et aux centres de données.

En juillet , Compass a déclaré avoir décroché 4,3 milliards de dollars de nouveaux contrats au cours des 12 derniers mois, soit une hausse de 16% par rapport à l’année précédente, dont la moitié provenait de clients recourant pour la première fois à l’externalisation.

Ce changement prévu viendrait accentuer la pression sur la Bourse de Londres , qui peine à attirer et à retenir les introductions en bourse, les entreprises cherchant à accéder aux marchés financiers américains, plus profonds, et à des valorisations plus élevées.