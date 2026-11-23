(Zonebourse.com) - Le géant britannique de la restauration collective consulterait ses actionnaires pour transférer sa cotation principale de Londres à New York, selon le Financial Times. L'annonce interviendrait dès la publication des résultats annuels de Compass mardi, pour un transfert effectif en 2028 en cas d'approbation.
Compass Group, premier groupe mondial de restauration collective et grand rival de Sodexo, prévoit de transférer sa cotation principale de Londres à New York, selon le Financial Times, qui cite des personnes au fait du dossier.
Le groupe, dont le siège se trouve dans le Surrey, en Angleterre, devrait annoncer ce transfert dès la publication de ses résultats annuels mardi, toujours selon le FT. Il consultera ses actionnaires, et l'opération prendrait effet en 2028 si elle est approuvée.
Compass fournit des services de restauration et de soutien à de nombreuses entreprises dans tous les secteurs d'activité, sous forme contractuelle ou de concession. L'Amérique du Nord génère la majorité de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.
Un départ de Compass accentuerait la pression sur la Bourse de Londres, qui peine à retenir ses sociétés cotées face aux marchés de capitaux américains. Un problème auquel sont aussi confrontés les autres pays européens.
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