Le géant de la restauration collective et des services de support a dévoilé des résultats annuels 2026 solides. Il a dépassé pour la première fois le seuil des 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. A cette occasion, le groupe a annoncé l'ouverture d'une consultation auprès de ses actionnaires en vue de transférer sa cotation principale aux Etats-Unis, tout en conservant une cotation secondaire au Royaume-Uni.

Pour le conseil d'administration, cette bascule constitue une "évolution naturelle". L'Amérique du Nord génère désormais 75% du bénéfice opérationnel sous-jacent du groupe et regroupe sa plus importante base de clients ainsi que plus de la moitié de ses effectifs mondiaux (environ 325 000 collaborateurs). Si les actionnaires valident le projet lors d'une future assemblée générale, le transfert vers la Bourse américaine devrait être finalisé en 2028.

Sur le plan financier, l'exercice 2026 a affiché une solide dynamique avec un chiffre d'affaires qui a progressé de 9,3% ( 7,5% en organique), grâce à une rétention client de 96% et à 4,4 milliards de dollars de nouveaux contrats ( 16% sur un an). Le bénéfice opérationnel sous-jacent a bondi de 12% pour atteindre 3,75 milliards de dollars (marge en hausse de 20 points de base à 7,4%). Le bénéfice opérationnel publié ressort, lui, en progression de 13% à 3,35 milliards de dollars.

Après avoir investi 4,4 milliards de dollars en dépenses d'investissement et fusions-acquisitions, le groupe anticipe une modération de ses acquisitions, car son programme de sectorisation européenne est largement achevé. Il va également relancer un programme de rachat d'actions qui pourra atteindre 1,5 milliard de dollars sur les deux prochains exercices.

Pour l'exercice 2027, Compass Group table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 7%, accompagnée d'une progression dans le haut de la fourchette à un chiffre ("high single-digit") de son bénéfice opérationnel sous-jacent et d'une amélioration continue de ses marges.