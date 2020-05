COMPASS GROUP : bénéfice d'exploitation semestriel en baisse de 11,7%

(AOF) - Compass group a publié un bénéfice d'exploitation (IAS 17 préforma) au premier semestre de son exercice fiscal 2020 clos au 31 mars en repli de 11,7% à 838 millions de livres sterling. La marge opérationnelle est en retrait de 90 points de base à 6,6%. Le bénéfice par action recule, pour sa part, de 11,9% à 37,7 pence. Le chiffre d'affaires du spécialiste de la restauration collective est, en revanche, en croissance organique de 1,6% à 12,6 milliards.

Le cash flow libre de la société est en chute libre de 64,9% à 186 millions de livres sterling contre 530 millions un an plus tôt.

'' La durée de la pandémie et le rythme auquel les mesures de confinement sont assouplies dans les différents pays sont inconnus, ce qui rend difficile une évaluation fiable de l'impact sur nos marchés et nos activités. C'est pourquoi nous retirons nos précédentes perspectives de croissance et de marge pour 2020. Nous restons toutefois enthousiastes face à l'importante opportunité structurelle du marché mondial et au potentiel de croissance organique des revenus, d'amélioration des marges et de rendement pour les actionnaires au fil du temps '' a déclaré Dominic Blakemore, son directeur général.

