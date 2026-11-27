AlphaValue estime désormais que l'action Compass Group pourrait atteindre 41,20 dollars d'ici six mois, soit un potentiel de hausse de 15% par rapport à son cours de référence de 37,70 dollars.

Après avoir intégré les résultats annuels et les prévisions de Compass Group, AlphaValue a relevé son estimation de bénéfice par action pour 2027 de 1,55 à 1,65 dollar. Le bureau d'études maintient son conseil à "Renforcer".

Une prime de valorisation face à Aramark et Sodexo

AlphaValue accorde à Compass une prime de 25% par rapport à ses deux concurrents. "Son organisation par secteur, son envergure mondiale, sa capacité à fidéliser ses clients et la progression régulière de ses marges le distinguent de ses concurrents régionaux et des services de restauration gérés en interne", écrit le bureau.Pour rappel, Compass Group a franchi pour la première fois la barre des 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026. Ses ventes ont atteint 50,85 milliards de dollars, en hausse de 10,4% en données publiées et de 9,3% à changes constants. Le groupe a annoncé envisager de faire de New York sa principale place de cotation. L'action Compass Group reculait de 0,52% ce vendredi à 11h15 mais reste en progression de 12,99% depuis le début de l'année.