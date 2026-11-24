Londres salue les résultats de Compass Group au moment où le groupe envisage de faire de New York sa principale place de cotation. Le titre gagnait 4,39% ce matin après un quatrième trimestre meilleur que prévu et l'annonce de la reprise des rachats d'actions.

Le géant de la restauration collective a de l'appétit. Compass Group a franchi pour la première fois la barre des 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026. Ses ventes ont atteint 50,85 milliards de dollars, en hausse de 10,4% en données publiées et de 9,3% à changes constants. La croissance organique s'est établie à 7,5% sur l'année et a accéléré à 7,8% au second semestre. Le bénéfice opérationnel sous-jacent a progressé de 11,6% à changes constants, à 3,75 milliards de dollars, et la marge est passée de 7,2% à 7,4%.

L'Amérique du Nord génère désormais les trois quarts de ce bénéfice. Le groupe s'appuie sur ce poids pour proposer de transférer sa cotation principale aux Etats-Unis. Compass a ouvert une consultation auprès de ses actionnaires. Si ces derniers approuvent le projet, le transfert devrait intervenir en 2028, avec le maintien d'une cotation secondaire au Royaume-Uni.

Les rachats surprennent, la valorisation divise

Pour la banque d'investissement américaine Jefferies, l'accélération de fin d'exercice tient surtout aux gains de contrats. Le bénéfice opérationnel annuel est ressorti proche des attentes. La surprise est venue aussi des rachats d'actions, auxquels Compass prévoit de consacrer jusqu'à 1,5 milliard de dollars sur deux ans, contre 1 milliard attendu par Jefferies.

La banque américaine Citi tablait sur une réaction positive, mais modérée du titre, et sur peu de révisions des prévisions de bénéfices du marché. Elle voit dans les 4,4 milliards de dollars de nouveaux contrats remportés sur l'exercice, en hausse de 16%, un bon point de départ pour 2027.

Le rythme de signatures conduit de son côté AlphaValue à juger prudente la prévision d'environ 7% de croissance organique pour 2027. Pour le titre, le bureau d'études regarde au-delà du prochain exercice. "Le projet de cotation principale aux Etats-Unis en 2028 constitue le catalyseur de revalorisation à moyen terme", écrit-il dans sa note du jour.

Pour Anna Barnfather, analyste chez Panmure Liberum, à environ 22 fois les bénéfices attendus pour 2027, l'action Compass se paie déjà dans le haut de sa fourchette habituelle. Selon elle, les rachats devraient soutenir le bénéfice par action et amener le courtier à revoir à la hausse sa prévision de dette nette. "Les conséquences pour les indices et les flux d'investissement restent à évaluer", souligne Panmure Liberum au sujet du transfert de cotation.

Les recommandations des analystes

Citi fixe l'objectif de cours le plus élevé, à 42,50 dollars. La banque s'appuie sur ses prévisions pour 2028 et 2029 et retient une valeur d'entreprise égale à 17,5 fois le bénéfice opérationnel estimé. Jefferies recommande l'achat et vise 40 dollars, soit un potentiel de hausse de 18% par rapport au cours de 33,81 dollars retenu dans sa note. AlphaValue maintient son avis à "renforcer", tandis que Panmure Liberum recommande de conserver le titre, avec un objectif de 32,50 dollars.

Vers 10h10, l'action Compass Group gagnait 4,39% à 35,30 dollars, portant sa hausse depuis le début de l'année à plus de 11%.