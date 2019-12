Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass : en hausse, un analyste en soutien Cercle Finance • 06/12/2019 à 13:03









(CercleFinance.com) - Le titre Compass avance ce vendredi de +1,2%, porté par l'analyste Berenberg qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours, passant de 1.850 à 2.050 pence. Le broker allemand estime en effet que la faiblesse actuelle du titre (qui a chuté de 9% au cours du mois dernier) offre 'une opportunité d'achat'. 'La volonté de la société de réagir rapidement aux points faibles de son activité témoigne de sa capacité à renouer avec la croissance de ses marges à long terme', estime Berenberg. Le broker confirme ainsi sa recommandation 'achat' sur le titre Compass.

Valeurs associées COMPASS GROUP LSE +1.70%