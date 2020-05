Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass : en berne après ses semestriels Cercle Finance • 20/05/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Compass recule de 3,4% à Londres après la publication par le groupe de services de restauration collective d'un BPA sous-jacent en baisse organique de 12% à 37,7 pence, pour une marge opérationnelle en repli de 90 points de base à 6,6%. Toujours en sous-jacent, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,6% à 12,6 milliards de livres, avec une chute de revenus en organique de 20,4% en mars, suivie d'un plongeon de 46,1% le mois suivant du fait de la crise sanitaire. 'La durée de la pandémie et le rythme auquel les mesures d'endiguement seront assouplies dans les différents pays est inconnu, aussi nous retirons nos perspectives de croissance et de marges pour 2020', indique son directeur général Dominic Blakemore.

