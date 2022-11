Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass: doublement du BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - Compass recule de plus de 2% à Londres, après la publication par le groupe de services de restauration de ses résultats au titre de son exercice 2021-22, marqués par un BPA sous-jacent doublé (+104%) à 63 pence.



Toujours en données sous-jacentes, sa marge opérationnelle s'est améliorée de 170 points de base à 6,2%, pour un chiffre d'affaires record de 25,8 milliards de livres sterling, en croissance organique de 37,5%.



En termes de retour aux actionnaires, Compass fait part d'une augmentation de son dividende annuel par action à 31,5 pence, ainsi que de rachats d'actions supplémentaires pour 250 millions de livres sterling.



Pour l'exercice 2022-23, il attend une croissance du résultat d'exploitation sous-jacent à taux de change constant supérieure à 20%, grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 15% et à une marge opérationnelle sous-jacente supérieure à 6,5%.





