Compass : départ du président du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - La société britannique de restauration collective Compass Group a déclaré que le président de son conseil d'administration, Paul Walsh, quittera ses fonctions pour se concentrer à d'autres activités. Paul Walsh restera président jusqu'à la nomination de son successeur et ne demandera pas sa réélection à l'assemblée générale de 2021, a indiqué le groupe. Administrateur de McDonald's et de FedEx, Paul Walsh - qui avait été président directeur général de Diageo - est président du conseil d'administration de Compass depuis six ans.

Valeurs associées COMPASS GROUP LSE -1.14%