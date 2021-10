Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass : départ de la directrice financière Karen Witts information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - Compass a annoncé lundi le départ de Karen Witts, sa directrice financière depuis 2019, et son remplacement par Palmer Brown, l'actuel directeur commercial du groupe. Le géant britannique de la restauration d'entreprise ne précise pas les raisons de ce départ qui s'est fait 'd'un commun accord' selon les termes du communiqué, se contentant simplement de remercier Karen Witts pour ses 18 mois de services pendant une période jugée 'difficile' du fait de la pandémie. Palmer Brown, qui avait déjà assuré le rôle de directeur financier intérimaire entre 2018 et 2019, prendra ses fonctions le 1er novembre.

Valeurs associées COMPASS GROUP LSE -1.35%