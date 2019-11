Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass : délaissé après ses résultats annuels Cercle Finance • 26/11/2019 à 10:46









(CercleFinance.com) - Compass recule de 4,3% à Londres après la publication par le groupe de services de restauration collective d'un BPA sous-jacent en croissance organique de 6% à 85,2 pence, pour une marge opérationnelle stable à 7,4%. Toujours en sous-jacent, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,4% à 25,15 milliards de livres, une croissance organique dépassant sa fourchette cible de 4-6%, avec notamment une progression de 7,7% en Amérique du Nord. 'Compass a fait des commentaires mitigés pour 2020', note toutefois Oddo BHF, qui pointe 'un ton particulièrement prudent en Europe, où le groupe fait part de certaines pressions dans son segment business et industries dans la région'.

