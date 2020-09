Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass : dans le vert avec un relèvement de broker Cercle Finance • 17/09/2020 à 15:52









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Londres, Compass prend 1% à la faveur d'un relèvement de recommandation chez Barclays à 'surpondérer' avec un objectif de cours remonté à 1500 pence sur le titre du groupe de services de restauration. Il rehausse ses estimations de profit opérationnel de 9%, 7% et 4% pour les exercices 2020 à 2022, jugeant Compass 'bien placé pour flexibiliser ses coûts et contrats suffisamment pour redresser ses marges, même si les volumes demeurent en permanence affaiblis'. Le broker pense aussi que le Britannique peut gagner plus de parts au détriment de concurrents plus petits ou plus faibles, et qu'il peut bénéficier de davantage de mises en externalisation dans la santé et l'éducation.

Valeurs associées COMPASS GROUP LSE +0.82%