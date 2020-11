Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass : chute du titre, un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 18/11/2020 à 11:49









(CercleFinance.com) - La banque d'investissement UBS a baissé ce matin sa recommandation sur Compass, provoquant une chute du cours de l'action du groupe de restauration britannique qui a déjà perdu 28% de sa valeur depuis le début de l'année. Les actions de Compass perdent près de 2% en fin de matinée, l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 100 de Londres, alors qu'UBS a dégradé le titre de 'achat' à 'neutre'. L'analyste a également réduit son objectif de cours de 1 435 pence à 1 420 pence. 'Le positionnement de Compass en tant que meilleur opérateur de sa catégorie dans la restauration collective signifie qu'il est bien placé pour une reprise post-pandémique', a déclaré UBS dans une note de recherche. Cependant, les données des principaux marchés se sont récemment détériorées, a souligné UBS, reflétant une reprise plus lente que prévue des volumes en 2021, a rajouté le bureau d'analyses.

Valeurs associées COMPASS GROUP LSE -2.52%