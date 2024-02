Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Compass: bien orienté après un bon début d'exercice information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - Compass, le numéro un mondial de la restauration collective, a confirmé jeudi ses prévisions annuelles après avoir fait état d'un premier trimestre meilleur qu'attendu.



Le groupe britannique a fait état d'une croissance organique de 11,7% sur les trois derniers mois de 2023, premier trimestre de son exercice fiscal décalé 2023/2024.



Dans une note de réaction, les analystes de Stifel font remarquer que cette performance est à la fois supérieure au consensus des analystes (+10%) et à la croissance interne affichée par son grand rival, le français Sodexo (+8,2%).



Dans le détail, la croissance a été bien équilibrée entre l'Amérique du Nord (+11,3%), l'Europe (+13%) et la zone Reste du Monde (+11,8%).



Pour l'ensemble de l'exercice 2023/2024, Compass dit toujours tabler sur une hausse de l'ordre de 13% de son résultat opérationnel courant, assortie d'une croissance organique proche de 10% et d'une marge en progression.



Le titre affichait un gain de 3,1% suite à ce point d'activité, ce qui en faisait l'une des meilleures performances de l'indice FTSE 100 jeudi matin à la Bourse de Londres.





