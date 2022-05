Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass: augmentation des prévisions de chiffre d'affaires information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 10:28









(CercleFinance.com) - Chiffre d'affaires sous-jacent du 1er semestre (clos le 31 mars 2022) s'inscrit en hausse de 37,9% à 11,6 milliards de livres sterling (contre 8,4 milliards de livres sterling sur la même période de l'année passée).



' Cette croissance organique de 37,9% est portée par une solide performance en Amérique du Nord et en Europe ' indique la direction.



La marge opérationnelle ressort à 5,8%, en hausse de 240 points par rapport à 2021. Le bénéfice d'exploitation est de 673 millions de livres sterling en hausse de 134,5% et le bénéfice par action est de 26,9 p en hausse de 183,2%.



Le groupe annonce une augmentation des prévisions de chiffre d'affaires organique pour l'exercice 2022 de 20 à 25 % à environ 30 %.



Les prévisions de marge restent inchangées. Le groupe s'attend à ce que la marge opérationnelle sous-jacente de l'exercice 2022 soit supérieure à 6 %, à un niveau d'environ 7 % à la fin de l'année.





Valeurs associées COMPASS GROUP LSE +10.24%