Compass : augmentation de capital, les conseils des analystes

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats semestriels, Compass annonce une augmentation de capital visant des recettes brutes de deux milliards de livres sterling, soit environ 11% de la capitalisation boursière, au prix de 1025 pence par action.

Liberum confirme son opinion Conserver sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 1200p (au lieu de 1400p).

' Compass a confirmé une augmentation de capital largement anticipée de 2 milliards de livres sterling, améliorant la liquidité du groupe et permettant une marge de manoeuvre pour investir et reprendre les fusions et acquisitions une fois que les conditions de négociation seront normalisées ' indique Liberum.

Liberum a actualisé ses prévisions avec une réouverture plus progressive et un rebond de volume plus lent que prévu entraînant des baisses de l'EBITDA de 42,7% et 37,9% respectivement pour l'année 2020E et l'année 2021E.

' Compass a toujours été considéré comme relativement résistant compte tenu de la diversification du portefeuille et des tendances à long terme vers l'externalisation ' indique le bureau d'analyses.

Oddo BHF réaffirme pour sa part son opinion 'alléger' et abaisse son objectif de cours de 1160 à 990 pence sur Compass, au lendemain de l'annonce par le groupe d'une augmentation de capital qui 'illustre la (très) lente reprise à attendre dans le secteur'.

Le bureau d'études estime que cette levée de fonds, qui permet de maitriser le levier d'endettement du groupe de services de restauration collective, est 'inquiétante sur les conditions de reprise d'activité pour le secteur'.

Oddo BHF justifie son opinion par 'une valorisation relative toujours élevée au sein du secteur au regard du profil de croissance du groupe, l'exposition la plus forte au segment entreprises et administrations, et une visibilité qui reste très limitée à court terme'.