Compass : annonce d'une augmentation de capital dilutive

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats semestriels, Compass annonce une augmentation de capital visant des recettes brutes de deux milliards de livres sterling, soit environ 11% de la capitalisation boursière, au prix de 1025 pence par action. 'Cette augmentation de capital est justifiée principalement par la réduction du levier d'endettement et la sécurisation de la liquidité dans un environnement présentant des incertitudes notamment concernant la vitesse de reprise de l'activité', note Oddo BHF. Le bureau d'études réaffirme d'ailleurs son opinion 'alléger' et abaisse son objectif de cours de 1160 à 990 pence sur Compass, pointant notamment 'une valorisation relative toujours élevée au sein du secteur au regard du profil de croissance du groupe'.

