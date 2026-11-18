Le prix de l’introduction en bourse d’Anthropic devrait être fixé mercredi. Qu’est-ce que les acheteurs potentiels vont obtenir?

Ce laboratoire d’IA devrait réaliser la deuxième plus grande introduction en bourse jamais enregistrée aux États-Unis, après celle record de SpaceX SPCX.O en juin . Et à l’instar de SpaceX, une entreprise d’Elon Musk qui envoie des fusées dans l’espace et développe des modèles d’IA, les valorisations semblent élevées, même si ce n’est pas tout à fait au même degré.

Avec la valorisation de 1 400 milliards de dollars évoquée par les banquiers ces dernières semaines , Anthropic se négocierait à 40 fois son chiffre d’affaires des 12 derniers mois.

Lorsque SpaceX est entrée en bourse avec une valorisation d’environ 1 800 milliards de dollars, son multiple était d’environ 92 fois son chiffre d’affaires des 12 derniers mois.

C’est plusieurs fois supérieur aux multiples auxquels se négocient les autres grands acteurs de l’IA. Amazon AMZN.O se négocie à 3,5 fois son chiffre d’affaires des 12 derniers mois et Alphabet GOOGL.O à 7,3 fois, selon les données de LSEG.

Mais la croissance est l’une des valeurs les plus rares sur le marché et certains signes indiquent que, une fois de plus, les investisseurs seront prêts à payer le prix fort. La demande institutionnelle a été forte , comme l’a rapporté Reuters, et à l’instar de l’introduction en bourse de SpaceX, les investisseurs particuliers se précipitent pour acquérir des actions – même si de nombreux analystes et gestionnaires de portefeuille restent sceptiques.

« Nous ne serions pas acheteurs à ce niveau. Nous attendrons de voir les baisses après l’introduction en bourse et évaluerons alors la situation », a déclaré Tom Hulick, directeur général de Strategy Asset Managers, dont la société détient une exposition indirecte à Anthropic par le biais d’un fonds d’investissement de croissance.

Les actions des entreprises liées à l’IA ont été sous pression ces derniers mois en raison des inquiétudes quant à savoir si les investissements se traduisent par une augmentation de la productivité.

La hausse des taux d’intérêt rend les projets plus coûteux et plus difficiles à financer, tandis que la perspective d’un renforcement de la réglementation gouvernementale pèse sur le moral des investisseurs.

Si l’on ajoute à cela les résultats mitigés des introductions en bourse au fil des ans, en particulier celles de grande envergure et à forte valorisation, des doutes subsistent quant à l’accueil réservé à Anthropic lors de son entrée en bourse jeudi.

« C’est l’entreprise qui connaît la croissance la plus rapide de tous les temps. C’est comme investir dans les actions de Michael Jordan alors qu’il ne fait que débuter », a déclaré Eric Schiffer, président de The Patriarch Organization, un family office basé à Los Angeles.

« Mais les entreprises nouvellement cotées sont volatiles dans leurs premières phases. Et cela ne sera pas différent ici. »

Des problèmes structurels pourraient peser sur les performances initiales. Les clauses de blocage prévues dans le cadre de l’introduction en bourse d’Anthropic permettent à certains employés et initiés de vendre une partie de leurs actions dès le premier jour de cotation, les ventes suivantes étant échelonnées en fonction des annonces de résultats.

Les cofondateurs, qui détiennent au total 10 % du capital, peuvent céder jusqu’à 29 % de leurs participations après 180 jours, le reste étant débloqué au bout d’un an.

À titre de comparaison, la structure de blocage de SpaceX était plus restrictive pour son directeur général, Elon Musk, qui détenait un peu moins de la moitié de la société et qui n’a pas le droit de vendre ses actions pendant un an, sans aucune clause de déblocage anticipé.

Les actions de SpaceX se négocient au-dessus de leur prix d’introduction en bourse, mais en dessous de leur cours d’ouverture de juin. L’évolution du cours des actions d’Anthropic pourrait influencer les perspectives d’autres introductions en bourse très attendues, notamment celle de son concurrent OpenAI, qui devrait entrer en bourse dès l’année prochaine.

« C’est lors de la publication des premiers résultats après l’introduction en bourse que l’on voit si tout se passe bien. C’est souvent à ce moment-là que les entreprises connaissent un recul », a déclaré Edward Best, coprésident du département des marchés de capitaux chez Willkie Farr & Gallagher.