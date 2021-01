COMPAGNIES DES ALPES : dissociation des fonctions de Président et Directeur Général

(AOF) - Dans sa séance du 28 janvier 2021, le Conseil d'Administration de la Compagnie des Alpes a confirmé sa volonté de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. Dans ce cadre, la société annonce que la Direction Générale du groupe sera confiée à Dominique Thillaud à compter du 1er juin. Ce dernier sera épaulé par Loïc Bonhoure, actuellement Directeur Général Adjoint en charge de la stratégie, du développement et des Fusions-Acquisitions, qui deviendra alors Directeur Général Délégué.

Afin d'assurer la transition dans le meilleur intérêt de la société, et sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par l'assemblée générale du 25 mars prochain, Dominique Marcel sera renouvelé en qualité de Président Directeur Général jusqu'au 31 mai 2021 et informe qu'il proposera au Conseil la nomination de Dominique Thillaud en qualité de Directeur Général Délégué pour cette période intérimaire.

Postérieurement au 1er juin, il est envisagé que Dominique Marcel assure la présidence non-exécutive du Conseil d'administration afin d'assurer une continuité dans le développement du groupe.

Dominique Thillaud a débuté sa carrière dans le conseil et en banque d'affaires avant de rejoindre le groupe SNCF où il a œuvré pendant 8 ans d'abord en qualité de responsable des investissements et du développement puis de Directeur Général de SNCF Participations et Directeur de la Stratégie du Groupe SNCF. Il était depuis septembre 2012 Président du Directoire du Groupe Aéroports de la Côte d'Azur, dont il a accompagné la transformation et le développement, tant en France qu'à l'international.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.