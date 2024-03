Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Compagnie des Alpes: vers l'acquisition du groupe Urban information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes annonce un accord avec les actionnaires de Soccer 5 France SAS, société mère du groupe Urban (UrbanSoccer/UrbanPadel) en vue de l'acquisition de 86,5% du capital de ce leader des centres de football à cinq et coleader du padel en France.



L'accord, pour un prix de 129,7 millions d'euros assorti d'un complément potentiel de 10 millions, est matérialisé par la remise d'une offre ferme contresignée par les actionnaires de Soccer 5 France SAS et contenant un accord d'exclusivité allant jusqu'au 30 avril.



Le groupe Urban exploite en propre 33 centres en France et un centre au Portugal qui représentent un total de 268 terrains de foot à cinq. Il développe également une activité de padel et dispose à ce jour de 49 courts dédiés répartis dans ses centres.





