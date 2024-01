Compagnie des Alpes : une performance trimestrielle soutenue

(AOF) - Compagnie des Alpes a publié un chiffre d’affaires consolidé de 200,3 millions d'euros au titre du premier trimestre de l’exercice 2023/24, en repli de 1% par rapport à l'an passé à la même période. Le groupe affiche un dynamisme dans ses trois métiers. Dans les domaines skiables et activités outdoor, le chiffre d'affaires est stable, contre une hausse de 0,2% pour les parcs de loisirs et un repli de 14,2% pour la division Distribution & Hospitality. Toutefois, sur la période des vacances de Noël, les taux d’occupation ont atteint environ 97%.

Le 21 décembre dernier, la Compagnie des Alpes avait annoncé avoir retenu la société Greenyellow pour le développement d'ombrières photovoltaïques dans ses parcs d'attractions.

Le développement d'ombrières a vocation à être généralisé sur les parkings des Parcs de loisirs de la Compagnie des Alpes : Walibi Belgique dès 2023, le Futuroscope et Walibi Rhône-Alpes dès 2025 et le Parc Astérix à partir de 2026. C'est ainsi, à terme, près de 30 GWh qui pourraient être produits par des installations photovoltaïques dans ses parcs, soit environ 15% de la consommation d'électricité totale de la Compagnie des Alpes.

L'entreprise fait par ailleurs savoir que l'attractivité des sites sera soutenue par des événements majeurs comme le 35ème anniversaire du Parc Astérix ou des nouveautés structurantes à venir à Bellewaerde, Walibi Rhône-Alpes ou encore au Futuroscope.

