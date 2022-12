Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compagnie des Alpes: un prêt participatif relance conclu information fournie par Cercle Finance • 30/12/2022 à 08:08









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes indique avoir conclu en date du 28 décembre, un prêt participatif relance pour un montant de 42,7 millions d'euros à maturité huit ans, destiné à participer au financement des investissements prévus dans les prochaines années.



Ce prêt ne prévoit aucune contrainte quant aux futures distributions de dividendes ou opérations de croissance externe. Après une période de franchise de quatre ans, il sera remboursé de manière linéaire entre la quatrième et la huitième année.



Le groupe de domaines skiables et de parcs d'attraction rappelle avoir conclu une ligne syndiquée RCF d'un montant de 300 millions d'euros en juin et un contrat de crédit à terme de 200 millions le 16 décembre dernier.





Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris 0.00%