Compagnie des Alpes signe un accord en vue de racheter MMV

(AOF) - La Compagnie des Alpes a remis une offre ferme aux actionnaires du groupe MMV en vue de l'acquisition de 85% du capital du second opérateur hôtelier des Alpes françaises pour une valeur d'entreprise de 172,6 millions d'euros. MMV exploite notamment 10 hôtels club et 10 résidences clubs. La transaction inclut son activité d'opérateur hôtelier ainsi que son activité de foncière regroupant notamment le portefeuille immobilier des 6 clubs détenus à 100% par MMV.

MMV emploie 1000 collaborateurs dont plus de 90% de saisonniers. MMV exploite au total 11 500 lits touristiques. Le taux d'occupation atteint en moyenne 79% en 2022. Le chiffre d'affaires annuel de MMV s'élève à près de 75 millions d'euros dont 10% réalisés l'été.

Concrètement, la Compagnie des Alpes s'est engagée à acquérir 85% des titres de MMV au titre d'une offre ferme pouvant être acceptée par les actionnaires de MMV jusqu'au 29 juillet 2022.

En contrepartie, la Compagnie des Alpes s'est vu consentir une exclusivité sur la même période. La vente ferme serait ensuite soumise aux conditions suspensives usuelles, incluant notamment l'approbation de l'Autorité de la Concurrence.

La Compagnie des Alpes deviendrait ainsi l'actionnaire majoritaire aux côtés du président et co-fondateur de MMV ainsi que son directeur général, qui resteraient actionnaires de la société pour détenir ensemble les 15% restants.

Les deux dirigeants actionnaires s'engageraient à conserver leurs titres pendant une période de 3 à 4 ans après la date de closing de l'opération, période à l'issue de laquelle la Compagnie des Alpes rachèterait le solde des titres de MMV.

La transaction se ferait sur la base d'une valeur d'entreprise de 172,6 millions d'euros (pour 100% du capital) incluant la dette nette de 76,6 millions d'euros.

Cette valorisation se décompose entre un montant de 78,4 millions d'euros correspondant à l'activité d'exploitation de MMV et un montant de 94,2 millions d'euros correspondant à l'activité immobilière qui rassemble les 6 actifs détenus en propre par MMV et sa participation dans d'autres actifs.

Si elle aboutit, l'intégration des deux groupes n'interviendra que sur l'exercice 2022/2023.

L'opération sera financée avec la trésorerie disponible du groupe. Elle n'obèrera pas le ratio d'endettement devant être respecté par le Groupe.

Les petits parcs d’attraction à la peine

Chiffre d’affaires en recul, investissements à réaliser : ces acteurs ne sortent pas la tête de l’eau. Ces parcs, qui accueillent 100.000 à 350.000 visiteurs par an, ont dû réduire leurs investissements suite à la crise sanitaire. Or chaque année ils investissent entre 10% et 20% de leur chiffre d’affaires pour créer de la nouveauté et attirer une nouvelle clientèle venue d’un peu plus loin et la fidéliser. Nombre de ces acteurs, qui se sont endettés pour faire face à la crise, devront bientôt devoir rembourser leurs prêts garantis par l’État (PGE). À l’issue de la première année, les entreprises peuvent décider de rembourser immédiatement leur PGE, l'amortir sur 1 à 5 ans supplémentaires, ou mixer ces deux solutions. Face à un délai qu’il juge insuffisant, le Syndicat national des espaces de loisir d'attractions et culturels (Snelac) demande que le PGE soit transformé en aide à l’investissement pour le secteur ou qu’il soit allongé à 15 ans.