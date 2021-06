COMPAGNIE DES ALPES se projette dans les années à venir

(AOF) - La Compagnie des Alpes, durement frappée par la pandémie, a présenté hier soir ses priorités stratégiques pour les prochains exercices. L'opérateur de stations de ski et de parcs de loisirs entend renouer avec les niveaux d'activité et la trajectoire de croissance rentable d'avant crise sanitaire, faire émerger de nouveaux projets stratégiques de croissance à long terme et se mettre en capacité de saisir des opportunités de croissance externe.

Pour relever ces défis, la société compte retrouver une flexibilité financière grâce à sa position de liquidité, un projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 230 millions d'euros et des investissements pour un montant de l'ordre de 200 millions par an en moyenne sur les exercices 2021/2022 à 2024/2025.

En termes d'objectifs financiers, la filiale de la Caisse des Dépôts table sur un rebond en 2021/2022 si l'amélioration de la situation sanitaire se confirme.

Elle vise un retour au niveau d'activité et d'EBO d'avant crise à partir de l'exercice 2022/2023, puis une reprise d'une trajectoire de croissance du chiffre d'affaires et de la marge d'EBO.

Le groupe prévoit un ratio dette nette financière / EBO entre 3 fois et 3,5 fois à fin septembre 2022 puis retour à un niveau inférieur à 2,5 fois à partir de fin septembre 2023 (en prenant pour hypothèse la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 230 millions).

La Compagnie des Alpes escompte enfin le retour à un taux de distribution du dividende au moins égal à celui d'avant crise à partir de 2023 (au titre de l'exercice 2021/2022).

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.