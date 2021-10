Compagnie des Alpes : reprise dynamique de l’activité Parcs de loisirs au quatrième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Du côté des perspectives pour les domaines skiables, les autorités ont indiqué que, sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire, les stations de ski étaient de facto sur le droit commun (pass sanitaire dans les transports longue distance, hébergements marchands, restaurants, etc), les sociétés de remontées mécaniques pourraient ouvrir selon le calendrier prévu.

(AOF) - La Compagnie des Alpes a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre du quatrième trimestre de son exercice 2020-2021 (clos fin septembre). Ainsi, l’exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a publié un chiffre d’affaires consolidé de 171,8 millions d’euros, soit une hausse de 30% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le groupe a profité de la très bonne performance des Parcs de loisirs sur cette période.

