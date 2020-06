COMPAGNIE DES ALPES : réouverture progressive des sites

(AOF) - A compter du 1er juillet, l'ensemble des parcs de loisirs de la Compagnie des Alpes seront ouverts. « La réouverture des parcs de loisirs constitue une première étape vers une reprise normale de l'activité », a indiqué le groupe. Ces réouvertures, qui sont échelonnées dans le temps en fonction des autorisations administratives, ont déjà commencé. Walibi Holland a ainsi été le premier site à accueillir des visiteurs le 25 mai dernier, suivi, quelques jours plus tard, par Familypark en Autriche (le 29 mai).

Le Futuroscope et Chaplin's World à Vevey (Suisse) ouvriront leurs portes dès le samedi 13 juin. Ces ouvertures seront suivies par celles du Parc Astérix le 15 juin, de Grévin Paris le 18 juin et de Walibi Rhône-Alpes le 20 juin. Enfin, si l'Ile-de-France passe en zone verte le 22 juin prochain, France Miniature rouvrira dès le 26 juin.

Concernant les sites en Belgique (Walibi Belgium et l'Aqualibi, Bellewaerde et son Aquapark), les autorités ont récemment donné leur accord pour une réouverture au 1er juillet prochain.

Le groupe a travaillé avec les instances professionnelles du secteur afin d'élaborer des plans de sécurité sanitaire permettant une réouverture de ses sites dans les conditions agréées par les autorités.

Concernant les Domaines skiables, le glacier du Pissaillas à Val d'Isère est accessible depuis le 6 juin dernier ; il en est de même pour le glacier des Deux Alpes. Le premier village de La Plagne ouvrira le 13 juin prochain (les autres ouvrant entre le 27 juin et le 4 juillet), puis ce sera Tignes le 27 juin et enfin les Arcs, les Menuires et Méribel ainsi que l'ensemble des stations du Grand Massif le 4 juillet.

" Nous sommes aujourd'hui prêts à accueillir le public et espérons que l'appétence des visiteurs pour nos sites sera vite au rendez-vous ", a déclaré Dominique Marcel, le PDG de Compagnie des Alpes.

