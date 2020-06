Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compagnie des Alpes : réouverture des parcs de loisirs Cercle Finance • 12/06/2020 à 09:16









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes annonce qu'à compter du 1er juillet, l'ensemble de ses parcs de loisirs seront ouverts, à l'issue d'un processus de réouverture qui 'constitue une première étape vers une reprise normale de l'activité'. Ces réouvertures ont déjà commencé avec Walibi Holland le 25 mai dernier. Le Futuroscope ouvrira ses portes dès le 13 juin, ouverture suivie par celles du Parc Astérix le 15 juin, de Grévin Paris le 18 juin et de Walibi Rhône-Alpes le 20 juin. Concernant les domaines skiables, le premier village de La Plagne ouvrira le 13 juin (les autres entre le 27 juin et le 4 juillet), puis Tignes le 27 juin et enfin les Arcs, les Menuires et Méribel ainsi que l'ensemble des stations du Grand Massif le 4 juillet.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris +4.70%