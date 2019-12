Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compagnie des Alpes : profite de plusieurs analyses positives Cercle Finance • 10/12/2019 à 17:27









(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain de près de +2% en fin de journée profitant de plusieurs analyses positives. Saluant les comptes annuels présentés par Compagnie des Alpes (CDA), le bureau d'études Portzamparc a confirmé son conseil d'achat sur le dossier. L'objectif de cours correspondant est ajusté en hausse d'un euro, à 34,5 euros. Selon les spécialistes, les comptes annuels décalés du groupe de loisirs confirment sa 'bonne santé opérationnelle', ainsi que le 'levier sur les parcs de loisirs', deuxième grande division de CDA après les Domaines skiables. Un élément qui devrait contribuer à la hausse du titre, estime Portzamparc. L'analyste Oddo BHF confirme également sa recommandation 'achat' sur le titre, notant des résultats annuels supérieurs à ses attentes et appréciant une guidance dépassée dans les domaines skiables, ainsi qu'une bonne progression des destinations de loisir. 'A noter que le groupe reste pour l'instant prudent au regard de ses guidances, tablant hors IFRS 16, sur une marge d'EBITDA de 36/37% pour les DS et 27/28% sur les DL (hors Futuroscope). Nous laissons donc nos estimations inchangées suite à cette publication. Pour une valorisation que nous jugeons toujours attractive au regard des bons fondamentaux du groupe, nous confirmons notre opinion Achat', note Oddo BHF. L'analyste confirme également son objectif de cours de 35,8 euros, pour un potentiel de hausse de l'ordre de +20%.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris +1.85%