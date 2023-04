Compagnie des Alpes prend de la hauteur

(AOF) - Compagnie des Alpes annonce pour le 1er semestre 2022/23 un chiffre d’affaires consolidé de 678,5 millions d’euros représentant une progression de 25,4% à périmètre réel et de 14,4% à périmètre comparable. Dans la continuité de la bonne performance enregistrée au 1er trimestre (+15,3% à périmètre comparable), le groupe de loisirs affirme avoir maintenu une croissance relativement similaire au 2ème trimestre (+14,0%) correspondant au cœur de l’activité à la fois pour la division Domaines skiables et activités outdoor et pour la division Distribution & Hospitality

Le groupe souligne que cette évolution est d'autant plus notable qu'elle s'est faite dans un marché national en contraction de -4%, reflétant des réalités diverses allant jusqu'à -35% en fonction des massifs.

Compagnie des Alpes confirme, pour l'ensemble de l'exercice 2022/23 attendre un chiffre d'affaires en croissance à périmètre comparable.

Elle confirme aussi attendre un EBO, hors intégration de MMV et éléments non récurrents, proche de celui de 2021/22, une perspective positive maintenue en dépit d'un renchérissement très substantiel du coût de l'électricité et d'un relatif ralentissement de l'activité Domaines skiables sur les 3 premières semaines d'avril. Les indications pour les Parcs de Loisirs demeurent, quant à elles, très encourageantes pour le second semestre de l'exercice.

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.