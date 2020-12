Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compagnie des Alpes : obtention d'un PGE Saison Cercle Finance • 24/12/2020 à 07:09









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes annonce la signature d'un Prêt Garanti par l'Etat Saison ('PGE Saison'), souscrit auprès des partenaires bancaires historiques du groupe, et destiné à renforcer sa position de liquidité dans le contexte de crise sanitaire. D'un montant de 269 millions d'euros, il est conclu pour une durée initiale de 12 mois, pouvant être prorogée une fois, à la main de la Compagnie des Alpes, d'un à cinq ans. La mise à disposition des fonds interviendra avant la fin de l'année 2020.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris 0.00%