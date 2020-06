Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compagnie des Alpes : obtention d'un PGE Cercle Finance • 30/06/2020 à 07:16









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes annonce la mise en place d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) souscrit auprès de ses partenaires bancaires historiques, prêt destiné à renforcer sa position de liquidité et ses besoins de trésorerie d'exploitation engendrés par l'état d'urgence sanitaire. Ce PGE d'un montant de 200 millions d'euros est conclu pour une durée initiale de 12 mois ; il pourra être prorogé pour une période d'un à cinq ans, à la main de la Compagnie des Alpes. Il est garanti à hauteur de 90% par l'Etat français.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris -3.35%