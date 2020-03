Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compagnie des Alpes : objectifs retirés pour 2019-20 Cercle Finance • 30/03/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes annonce suspendre ses objectifs de marge d'EBO sur ses deux métiers pour l'exercice 2019-20, communiqués en décembre dernier, jugeant qu'il est prématuré d'estimer l'impact de la situation sur les résultats. Le groupe rappelle qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, il doit faire face, actuellement, à l'arrêt de ses activités alors que la saison des domaines skiables s'est terminée prématurément et que celle des parcs de loisirs débutait. Il estime que la baisse de son chiffre d'affaire pourra être compensée à hauteur d'un peu plus de 40% pendant les périodes de fermeture par son plan de réduction des coûts de structure et de fonctionnement.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris -2.67%