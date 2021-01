Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compagnie des Alpes : nouveau directeur général début juin Cercle Finance • 29/01/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes annonce que la direction générale sera confiée à Dominique Thillaud à compter du 1er juin. Ce dernier sera épaulé par Loïc Bonhoure, qui deviendra alors directeur général délégué. Postérieurement au 1er juin, il est envisagé que Dominique Marcel, actuellement PDG, assure la présidence non-exécutive du conseil d'administration afin d'assurer une continuité dans le développement du groupe de domaines skiables et parcs d'attraction. Dominique Thillaud était depuis septembre 2012 président du directoire du groupe Aéroports de la Côte d'Azur, dont il a accompagné la transformation et le développement, tant en France qu'à l'international.

