COMPAGNIE DES ALPES : nouveau directeur financier

François-Xavier Holderith est diplômé de de l'Université de Macquarie à Sydney (Master en finance), de l'Eslsca Business School (Master en trading) et de l'Université de Paris Dauphine (Maîtrise en finance).

Depuis 2015, François-Xavier Holderith était directeur de la Trésorerie et du Financement de Verallia Packaging qu'il a accompagné jusqu'à son introduction en bourse sur Euronext Paris.

(AOF) - François-Xavier Holderith a rejoint la Compagnie des Alpes le 12 avril, pour prendre les fonctions de directeur Financier du groupe, membre du comité exécutif. Il prendra la suite sur les activités Finances, Risques et Assurance, de Denis Hermesse, qui quitte ses fonctions à la fin du mois pour rejoindre le 1er mai le comité exécutif de la STIB en tant que senior vice-president Finance & Services. La STIB -la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles -est la première entreprise belge de transport public urbain.

