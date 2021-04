Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compagnie des Alpes : nouveau directeur financier Cercle Finance • 14/04/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes fait part de l'arrivée en son sein et de la nomination de François-Xavier Holderith, le 12 avril, comme nouveau directeur financier du groupe et membre de son comité exécutif. Il prendra la suite sur les activités finances, risques et assurance, de Denis Hermesse, qui quitte ses fonctions à la fin du mois pour rejoindre le 1er mai le comité exécutif de la STIB en tant que senior vice-président finance et services. Depuis 2015, François-Xavier Holderith était directeur de la trésorerie et du financement de Verallia Packaging qu'il a accompagné jusqu'à son introduction en bourse. Il a auparavant exercé différentes fonctions au sein de Saint-Gobain.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris 0.00%