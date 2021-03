COMPAGNIE DES ALPES : le PDG fait le point sur l'impact de la crise du Covid-19

AOF - EN SAVOIR PLUS

Enfin, compte tenu du contexte sanitaire et des éléments précités, le groupe envisage dorénavant une enveloppe annuelle d'investissements autour de 140 millions d'euros (contre une fourchette de 120 à 160 millions d'euros indiquée précédemment). Ce montant reflète un effort d'accompagnement appuyé pour relancer l'activité dans les territoires où elle est implantée.

La société attire toutefois l'attention des investisseurs et actionnaires sur le caractère préliminaire de cette estimation qui fera l'objet d'informations complémentaires le moment venu.

Cette compensation partielle du préjudice subi a fait l'objet d'un Décret n°2021-311 publié aujourd'hui. L'assiette et les modalités de calcul du chiffre d'affaires devraient encore être précisées. En complément de ce qui a été annoncé à l'assemblée générale de la société et sur la base des informations à ce jour, la société estime que l'impact net sur les cash flows avant impôts serait de l'ordre de 150 à 160 millions d'euros, ce qui est à rapprocher de la perte de chiffre d'affaires sur l'activité Domaines Skiables d'environ 500 millions d'euros depuis mars 2020.

Au total, la Compagnie des Alpes serait en mesure de compenser par une réduction de ses charges d'exploitation le manque à gagner au niveau du chiffre d'affaires cumulé de ses deux activités principales (Domaines skiables et Parcs de loisirs) à hauteur d'au moins 30% (hors dispositif d'indemnisation) contre une fourchette de 25% à 30% indiquée précédemment.

Concernant les Domaines skiables, l'activité est toujours à l'arrêt et il est maintenant fortement probable qu'elle le restera jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2021. Comme indiqué précédemment, le groupe confirme que la non-ouverture des domaines skiables jusqu'à la fin de la saison d'hiver, représente un manque à gagner , depuis le début de l'exercice, de l'ordre de 400 millions d'euros, soit près de 99% du chiffre d'affaires réalisé par cette business unit lors de l'exercice 2018/2019 (hors station des 2 Alpes), dernière année de référence sans impact de la crise sanitaire.

En prenant désormais en compte le fait que la grande majorité des sites seront restés fermés pendant tout le 2ème trimestre (seuls Chaplin's World et Grévin Montréal sont aujourd'hui ouverts) ce manque à gagner total s'élève à environ 65 millions d'euros. De plus, la fermeture de l'ensemble des sites sur la totalité du mois d'avril générerait un manque à gagner supplémentaire d'environ 40 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires.

(AOF) - A l'occasion de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, Dominique Marcel, le PDG de la Compagnie des Alpes, est revenu sur l'activité économique de l'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes. Pour les Parcs de loisirs, le groupe avait indiqué le 21 janvier dernier qu'à cette date le manque à gagner au niveau de son activité depuis le début de la saison s'élevait à plus de 50 millions d'euros par rapport à l'exercice 2018/2019.

