COMPAGNIE DES ALPES : le Covid-19 a pesé sur les comptes du premier semestre

(AOF) - Compagnie des Alpes a levé le voile mardi soir sur ses résultats du premier semestre 2019-2020. L'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a publié un résultat net (part du groupe) en baisse de 26,2% à 47,7 millions d'euros et un Excédent Brut Opérationnel (EBO) en recul de 10,4% à 148,2 millions d'euros, soit un taux de marge de 31,5% (-170 points de base). Le semestre a été affecté par la fermeture mi-mars de l'ensemble des sites, conséquence de la pandémie de Covid-19. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 470,5 millions d'euros, en repli de 5,6%.

" Toute notre attention et toute notre énergie sont désormais tournées vers la préparation de la réouverture progressive de nos sites afin d'accueillir le plus rapidement possible nos visiteurs dans des conditions de sécurité sanitaire adaptées, en accord avec les différentes autorités des pays dans lesquels nous opérons ", a déclaré Dominique Marcel, le PDG de la Compagnie des Alpes.

