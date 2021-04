COMPAGNIE DES ALPES : le chiffre d'affaires a fondu de 93 % au premier semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Concernant le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs, comme indiqué précédemment, le manque à gagner lié à la fermeture des différents parcs à cause de la crise sanitaire, s'élève ce semestre à 65 millions d'euros par rapport à la même période de l'exercice 2018/2019, et à 75 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019/2020.

Ainsi, seuls deux domaines skiables ont connu un peu d'activité en octobre et, concernant les parcs de loisirs, ils ont, quasiment tous, fermé après seulement quelques jours d'exploitation pendant le début de la saison d'Halloween. Depuis, seul Grévin Montréal et Chaplin's World ont pu rouvrir.

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour le premier semestre 2020/2021 (octobre à mars) s'établit à 31,5 millions d'euros, soit une chute de 93,3 % à données publiées sur un an et de 93% à périmètre comparable. Ce premier semestre est atypique puisque la grande majorité des sites sont restés fermés, sur décision des autorités, pendant quasiment toute sa durée, conséquence de la crise sanitaire de la Covid-19.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.