Compagnie des Alpes lance un Saint Pancras/Moûtiers-Bourg Saint Maurice

(AOF) - Compagnie des Alpes a conclu un accord avec Eurostar en vue de relancer le service ferroviaire direct de Londres-Saint Pancras vers la Vallée de la Tarentaise, dont la Compagnie assumera le financement, pour la saison de ski 2021-2022. Commercialisée sous le nom de "Travelski Express", cette offre de transport "porte à porte" sera proposée par Travelski, filiale à 100% de la Compagnie des Alpes, qui la distribuera sous forme de package, agrégeant notamment le transport, le transfert, l'hébergement et les forfaits de ski.

Travelski est le distributeur exclusif de ce service dans le cadre de packages destinés au marché britannique et au bénéfice des sites exploités par la Compagnie. La commercialisation au Royaume-Uni débutera courant septembre 2021.

Le Travelski Express circulera les week-ends de la saison de ski 2021-2022, il partira les vendredis soir de Londres- Saint Pancras et desservira, sans arrêt, les gares de Moûtiers et Bourg Saint Maurice. Les retours seront proposés les samedis de Bourg Saint Maurice et Moûtiers, sans arrêt, vers Londres-Saint Pancras.

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.