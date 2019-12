Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compagnie des Alpes : hausse de 9% du résultat net en 2018-19 Cercle Finance • 10/12/2019 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le Compagnie des Alpes publie un résultat net part du groupe annuel de 62,2 millions d'euros, en hausse de 8,8% par rapport à l'exercice précédent, et un taux de marge d'EBE rapporté au chiffre d'affaires quasiment stable à 27,2%. Le chiffre d'affaires s'établit à 854 millions d'euros, en progression de 6,6% en données publiées et de 4,2% à périmètre comparable. Cette performance est portée par une bonne saison dans les domaines skiables et une activité très dynamique dans les destinations de loisirs. Le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale la distribution d'un dividende en hausse de 7,69% à 0,70 euro par action, soit un taux de distribution de l'ordre de 27,5% du résultat net part du groupe.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris 0.00%