Compagnie des Alpes : en hausse, un broker apprécie le CA T1

(CercleFinance.com) - Le titre Compagne des Alpes avance de +1,5% ce vendredi, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, appréciant 'des revenus du T1 2019/20 (clos à fin décembre) qui ressortent en progression de 13.2% à 143.6 ME, sensiblement au-dessus de notre attente de 133.0 MEe', pour ce qui constitue 'un très bon début de saison'. 'L'exercice 2019/20 démarre de belle manière pour Compagnie des Alpes. Compte tenu du bon dynamisme des parcs aux T1 (notamment Astérix à Noël), nous relevons nos prévisions de croissance topline FY à 895 ME au niveau du groupe, ce qui pourrait s'avérer encore conservateur notamment si la même dynamique se poursuit sur les prochains mois dans les DS', indique le broker. Oddo BHF confirme également son objectif de cours de 35,8 euros, pour un potentiel de hausse de +19%.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris +2.67%