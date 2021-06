Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compagnie des Alpes : en forte perte au 1er semestre Cercle Finance • 01/06/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes publie un résultat net part du groupe de -122,6 millions d'euros pour son premier semestre 2020-21, contre +47,7 millions un an auparavant, ainsi qu'un excédent brut opérationnel (EBO) de -17,2 millions, contre +148,2 millions. Le chiffre d'affaires ressort à 31,5 millions d'euros, en baisse de 93,3% (-93% à périmètre comparable), les domaines skiables n'ayant connu que quelques jours d'activité et les parcs de loisirs ayant dû refermer leurs portes peu après le début de la période d'Halloween. La Compagnie des Alpes déclare rester confiante dans sa capacité à compenser par une réduction des charges d'exploitation, sur l'ensemble de l'exercice, le manque à gagner de chiffre d'affaires à hauteur d'au moins 30%.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris -0.43%