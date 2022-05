Compagnie des Alpes: des analystes relèvent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 17:35

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 2% profitant de plusieurs analyses positives. Berenberg a relevé ce matin son objectif de cours sur Compagnie des Alpes, qu'il fait passer de 21 à 22 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



'Depuis le début de la saison d'hiver, nous avions le sentiment que les résultats semestriels de Compagnie des Alpes (CDA) étaient susceptibles de réserver une bonne surprise au vu du boom potentiel que recelaient à la fois ses activités de sports d'hiver et de parcs à thèmes', rappelle le broker.



'Malgré cela, nous ne nous attendions pas à une performance d'une telle ampleur', poursuit-il.



'Avec des niveaux records de rentabilité et de génération de trésorerie, et un bilan désormais assaini, CDA a totalement effacé l'impact lié à la crise du Covid-19', conclut le courtier allemand.



Oddo relève également sa note sur le titre Cie des Alpes, passant de ' neutre ' à ' surperformance ', tout en relevant son objectif de cours de 16 à 19 euros.



Le bureau d'analyses met en avant des résultats largement supérieurs aux attentes au 1er semestre. ' L'EBITDA groupe progresse de 52% à 230 ME alors que nous attendions 173 ME et vs 152 ME au S1 2018-19 ', indique l'analyste.



S'appuyant sur le combo inflationniste énergies/salaires ' bien maîtrisé ', Oddo relève sensiblement ses estimations de BPA, de 127 % en 2022 et de 38 % en 2023.



Le broker indique que les multiples apparaissent désormais bien plus attractifs à 9.2x VE/EBIT 2023 et estime que la qualité des résultats attendus cette année devrait permettre le retour du dividende après deux exercices sans.