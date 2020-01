COMPAGNIE DES ALPES : croissance de 13,2% au premier trimestre

(AOF) - Compagnie des Alpes (+0,50% à 30,15 euros) a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du premier trimestre de son exercice 2019-2020 (clos fin décembre). Ainsi, l'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé de 143,6 millions d'euros sur la période, en progression de 13,2 % en données publiées et de 11,1 % à périmètre comparable en comparaison annuelle. Globalement, le groupe évoque « une bonne performance » dans ses deux activités.

Concernant ses perspectives dans les domaines skiables, le groupe se dit " serein pour la suite de la saison au vu du niveau d'enneigement actuel et de l'état des réservations à date ".

Dans les parcs de loisirs, Compagnie des Alpes prévoit que " la suite de la saison sera soutenue par ses efforts d'investissement dont notamment l'ouverture du 3ème hôtel au Parc Astérix (150 chambre additionnelles) et l'inauguration d'attractions majeures au Futuroscope et à Bellewaerde ". Le groupe rappelle que le 2ème trimestre représente le niveau d'activité le plus faible sur l'exercice, la majorité de ses sites étant fermés.