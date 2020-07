Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compagnie des Alpes : baisse de -27,8% du CA sur 9 mois Cercle Finance • 23/07/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes, pour les 9 premiers mois de l'exercice 2019/2020, atteint 483,5 ME, en baisse de -27,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent. 'Après un chiffre d'affaires en croissance de 13,2% au 1er trimestre et un 2e trimestre affecté par la perte de deux semaines et demie d'activité aboutissant à une baisse de 12,0% du chiffre d'affaires, l'activité du 3e trimestre a été extrêmement réduite avec un chiffre d'affaires en recul de 92,5%', détaille le groupe.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris -1.44%