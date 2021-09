Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compagnie des Alpes : après un point d'activité information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes remonte la pente ce jeudi à la Bourse de Paris après un point d'étape réalisé à l'occasion de son assemblée générale. Vers 12h15, le titre avance de 2,4% alors que l'indice SBF 120 progresse au même moment de 0,9%. Depuis le début de l'année, l'action affiche un gain de 2,8%. Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le spécialiste de l'industrie des loisirs évoque une forte reprise de l'activité, plus importante qu'escompté, sur les mois de juillet et d'août. Le groupe - qui opère 13 parcs de loisirs et 10 domaines skiables - indique que la mise en place du passe sanitaire n'a eu qu'un impact globalement limité sur son activité, après l'avoir affecté dans un premier temps. Concernant ses domaines skiables, la CDA dit avoir bénéficié d'une 'bonne fréquentation' pendant la période estivale.

