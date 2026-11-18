Infilbray, de Sanofi, approuvé aux États-Unis comme le premier médicament indiqué dans le traitement des manifestations neurologiques de la maladie de Gaucher de type 3

L’Infilbray est un médicament administré par voie orale une fois par jour, qui traverse la barrière hémato-encéphalique et cible les manifestations neurologiques invalidantes associées à la maladie de Gaucher de type 3 (MG3)

La MG3 est une forme chronique neuronopathique de la maladie, caractérisée par une atteinte du système nerveux central (SNC), touchant des patients dans le monde entier

Paris, le 18 novembre 2026. L’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (US Food and Drug Administration, FDA) a approuvé l’Infilbray (venglustat), un nouvel inhibiteur oral de la glucosylcéramide synthase (GCSi) qui agit en traversant la barrière hémato-encéphalique, pour le traitement des manifestations neurologiques de la maladie de Gaucher de type 3 (MG3) chez les adultes et les patients pédiatriques pesant au moins 15 kg. La MG3 est une maladie rare de surcharge lysosomale qui entraîne une détérioration progressive des fonctions systémiques et neurologiques, avec des manifestations touchant le système nerveux central (SNC).

Cette approbation repose sur les résultats positifs de l’étude de phase 3 LEAP2MONO (identifiant de l’étude clinique : NCT05222906), dans laquelle l’Infilbray a démontré une amélioration des manifestations neurologiques par rapport à l’imiglucérase, un traitement enzymatique substitutif (TES). L’analyse globale de plusieurs critères d’évaluation neurologiques a mis en évidence une supériorité statistiquement significative du venglustat (p = 0,0137).

« Les patients atteints de la maladie de Gaucher de type 3 doivent souvent suivre un parcours long et difficile avant d’obtenir un diagnostic précis. Il n’est pas rare qu’ils passent plusieurs années sans réponse, tandis que les manifestations neurologiques de la maladie continuent de progresser » , a déclaré Aviva Rosenberg , JD, directrice générale et cofondatrice de la Gaucher Community Alliance. « L’approbation de l’Infilbray aujourd’hui marque une avancée attendue depuis longtemps pour les personnes atteintes de la maladie de Gaucher de type 3 et souffrant de symptômes neurologiques invalidants. »

L’étude de phase 3 LEAP2MONO a évalué l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’Infilbray chez des adultes et des patients pédiatriques âgés de 12 ans et plus présentant des manifestations neurologiques de la MG3, dont les manifestations systémiques avaient été préalablement stabilisées grâce à un TES. Les résultats ont montré que les patients traités par l’Infilbray présentaient des améliorations statistiquement significatives de certaines manifestations neurologiques responsables de déficits cognitifs et de troubles de la coordination et de l’équilibre. Ces améliorations ont été évaluées à l’aide de plusieurs critères d’évaluation, comprenant la variation entre l’inclusion et la semaine 52 du score de l’Échelle modifiée d’évaluation et de notation de l’ataxie (Scale for Assessment and Rating of Ataxia, SARA) (score SARA à 4 items), ainsi que la variation entre l’inclusion et la semaine 52 du score total de l’indice de la Batterie d’évaluation neuropsychologique reproductible (Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status, RBANS).

« Depuis des décennies, Sanofi met à la disposition des personnes atteintes de maladies rares des médicaments innovants. L’approbation aujourd’hui, aux États-Unis, de l’ Infilbray pour les patients atteints de la maladie de Gaucher de type 3 vient enrichir de manière importante notre portefeuille étendu de médicaments », a déclaré Manuela Buxo , vice-présidente exécutive et responsable mondiale de la médecine de spécialités chez Sanofi. « Avec l’Infilbray , nous franchissons une étape majeure dans la prise en charge de la maladie de Gaucher de type 3, en ciblant ses manifestations neurologiques. Cette avancée témoigne de notre engagement profond en faveur de l’innovation au service des patients et est rendue possible grâce à la mobilisation de notre équipe, qui œuvrent sans relâche pour répondre à leurs besoins médicaux non satisfaits. »

« Nous avons été en mesure de traiter les manifestations systémiques de la maladie de Gaucher de type 3, tandis que les manifestations neurologiques sont restées hors de portée des traitements disponibles », a déclaré le Dr Pramod Mistry , directeur du centre de maladie lysosomale de Yale et du centre de traitement de la maladie de Gaucher. « La mise à disposition d’un médicament capable de prendre en charge les manifestations neurologiques de cette maladie dévastatrice représente une avancée majeure pour les patients, leurs familles et l’ensemble de la communauté internationale concernée par la maladie de Gaucher de type 3. »

L’Infilbray comporte des mises en garde et des précautions d’emploi concernant les idées et comportements suicidaires, l’opacification du cristallin chez les patients pédiatriques, ainsi que la toxicité embryofœtale. Les effets indésirables rapportés pendant la période d’analyse principale de l’étude LEAP2MONO chez les patients traités par l'Infilbray (n = 21) par rapport à l’imiglucérase (n = 22) étaient les suivants : diarrhée (14 % contre 0 %), splénomégalie (14 % contre 0 %), nausées (14 % contre 5 %), dépression (10 % contre 0 %), gastro-entérite (10 % contre 0 %) et vomissements (10 % contre 5 %).

L’Infilbray a précédemment bénéficié du statut de traitement innovant, du statut de médicament destiné au traitement d’une maladie pédiatrique rare et du statut de procédure accélérée aux États-Unis, ainsi que du statut de médicament orphelin pour le traitement de la MG3 dans l’Union européenne, aux États-Unis et au Japon. La demande d’autorisation de l’Infilbray a bénéficié d’un examen prioritaire aux États-Unis. Le médicament fait actuellement l’objet d’une évaluation réglementaire pour le traitement de la MG3 dans l’Union européenne, au Japon et dans d’autres juridictions. Sanofi prévoit de déposer d’autres demandes d’autorisation réglementaire pour l'Infilbray dans le traitement de la MG3 à l’échelle mondiale en 2026 et 2027.

À propos de LEAP2MONO

L’étude de phase 3 LEAP2MONO était une étude en double aveugle, à double placebo, avec comparateur actif, à deux bras, qui a évalué l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’Infilbray oral une fois par jour par rapport au TES intraveineux (imiglucérase) toutes les deux semaines chez des adultes et des enfants âgés de 12 ans et plus atteints de la MG3. Les patients devaient avoir été traités par TES depuis au moins trois ans et avoir atteint des objectifs thérapeutiques pour les manifestations systémiques de la maladie. Quarante-trois patients ont été randomisés [1 pour 1] afin de recevoir l’Infilbray et une perfusion de placebo ou un TES et un comprimé de placebo. Le critère d’évaluation principal reposait sur un test global portant sur plusieurs critères d’évaluation (test pré-spécifié des moindres carrés ordinaires d’O’Brien). Il prenait en compte les variations entre l’inclusion et la semaine 52 des scores mSARA (fonction motrice) et RBANS (fonction cognitive). Les principaux critères d’évaluation systémiques comprenaient le volume de la rate, le volume du foie, le taux d’hémoglobine et la numération plaquettaire. Les principaux critères d’évaluation secondaires portant sur les biomarqueurs comprenaient la variation en pourcentage des taux de GL1 et de lyso-GL1 dans le liquide céphalorachidien et le plasma, entre l’inclusion et la semaine 52. La phase en ouvert de l’étude LEAP2MONO est en cours et ses résultats seront présentés à l’avenir lorsqu’ils seront disponibles.

À propos de la maladie de Gaucher

La maladie de Gaucher (MG) est une maladie de surcharge lysosomale héréditaire rare qui résulte d’un déficit en une enzyme appelée glucocérébrosidase (ou βglucosidase acide) qui entraîne l’accumulation de molécules appelées glycosphingolipides (GSL), en particulier dans les macrophages de la rate, du foie, de la moelle osseuse et des poumons. Le spectre clinique de la maladie de Gaucher comprend trois formes principales : la MG1, qui se caractérise par l’absence d’atteinte primaire du système nerveux central (SNC), la MG2, qui est la forme neuronopathique aiguë, et la MG3, qui est la forme neuronopathique chronique. Chez les personnes atteintes de la MG3, l’accumulation de GSL dans le système nerveux central entraîne une neuro-inflammation, susceptible de provoquer des manifestations neurologiques, notamment des déficits cognitifs et des troubles de la coordination et de l’équilibre (ataxie). À ces manifestations s’ajoutent des atteintes systémiques telles qu’une augmentation du volume du foie et de la rate (hépatosplénomégalie), une anémie, une thrombocytopénie et une atteinte osseuse.

À propos d’Infilbray

L’Infilbray est un nouvel inhibiteur oral de la GCS, conçu pour traverser la barrière hémato-encéphalique, qui pourrait ralentir la progression de la MG3 en inhibant l’accumulation anormale de glycosphingolipides (GSL) et les conséquences physiopathologiques qui en découlent. Les GSL sont des éléments constitutifs cellulaires dont l’accumulation anormale est impliquée dans la MG3, entraînant à la fois un dysfonctionnement cellulaire et la progression de la maladie.

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