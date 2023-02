Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: Weidmann proposé pour la présidence du conseil information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 16:55









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé mercredi le choix de Jens Weidmann, l'ancien président de la Bundesbank, pour prendre la présidence de son conseil de surveillance en remplacement de Helmut Gottschalk.



Agé de 54 ans, Weidmann avait pris en 2011 la tête de la banque centrale allemande, dont il avait quitté la présidence fin 2021 pour des raisons personnelles.



La décision du conseil de surveillance, prise à l'unanimité, doit maintenant être approuvée par les actionnaires du groupe bancaire, qui se réuniront en assemblée générale le 31 mai prochain.



Commerzbank doit publier ses résultats annuels 2022 demain.





